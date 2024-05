Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Brandentwicklung in Krankenhaus

Speyer (ots)

In der Nacht zum Mittwoch gegen 02:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Speyrer Krankenhaus. In einem Patientenzimmer geriet eine Matratze in Brand und es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Flammen konnten durch einen Mitarbeiter des Krankenhauses eigenständig gelöscht werden. Durch den Brand erlitten mehrere Personen Verletzung an den Atemwegen, eine Person zog sich zudem leichte Verbrennungen zu. Die genauen Umstände des Brands sind derzeit Bestandteil der polizeilichen Ermittlung.

