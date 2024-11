Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Illerkirchberg - Einbrecher schlagen dreimal zu

Unbekannte suchten am Freitag in Illerkirchberg nach Beute.

Ulm (ots)

Gleich dreimal drangen Einbrecher am Freitag im Ortsteil Oberkirchberg in Wohngebäude ein.

Zwischen 18.45 Uhr und 20.25 Uhr waren Einbrecher im Schellingweg unterwegs. Dort schlugen sie ein faustgroßes Loch in die Scheibe der Terrassentür und entriegelten diese. So gelangten die Einbrecher ins Innere des Einfamilienhauses und suchten nach Brauchbarem. Es wurden mehrere Schubladen und Schränke durchwühlt. Ob die Täter dort fündig wurden, muss die Polizei noch ermitteln.

Ein weiterer Einbruch fand zwischen 17.45 Uhr und 23.15 Uhr in der Hermann-Hesse-Straße statt. Auch dort verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Wohngebäude. Es wurde die Scheibe eines Fensters eingeschlagen und die Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Dabei stießen die Diebe wohl auf Schmuck. Denn leere und auf dem Boden verteilte Schmuckbehältnisse ließen die Einbrecher am Tatort zurück.

Der dritte Einbruch wurde der Polizei nur wenige Meter entfernt zum Einbruch im Hermann-Hesse-Weg gemeldet. Zwischen 17.40 Uhr und 20 Uhr muss sich die Tat im Hermann-Hesse-Weg ereignet haben. Auch in diesem Fall schlugen die Einbrecher die Scheibe an der Terrassentür ein. So verschafften sie sich Zutritt zu dem Wohngebäude. In dem Einfamilienhaus durchsuchten die Unbekannten sämtliche Räumlichkeiten nach Beute. Ob sie etwas fanden, ist derzeit unklar.

In sämtlichen Fällen ließen die Einbrecher Spuren an den Tatorten zurück. Spezialisten der Polizei sicherten diese. Die Ermittler suchen nun nach den Tätern. Die Polizei prüft auch, inwieweit die Einbrüche miteinander in Verbindung stehen. Zurück blieben Schäden von jeweils mehreren hundert Euro.

Hinweis:

Sollten Sie etwas Verdächtiges bemerken, rufen Sie sofort die Polizei. Gerade bei der Bekämpfung von Einbrüchen ist die Polizei auf die Hilfe von Bürgerinnen und Bürgern angewiesen.

Zögern Sie also nicht und wählen Sie sofort die 110. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass Einbrecher auf frischer Tat von der Polizei angetroffen werden oder aus ihrem Anruf entscheidende Hinweise ergehen. So lässt sich ein Einbruch nicht nur verhindern, die Polizei erlangt auch Hinweise auf Verdächtige. Das hilft, Straftaten aufzuklären und Einbrecher aus dem Verkehr zu ziehen.

