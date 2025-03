Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tote Vögel in Bäume gehängt

Kaiserslautern (ots)

Zeugen riefen am Samstag die Polizei in den Oskar-Schlemmer-Ring. Sie hatten auf zwei Grundstücken drei tote Vögel gefunden. Die Vögel waren von bislang Unbekannten an den Beinen an den auf den Grundstücken befindlichen Bäumen aufgehängt worden. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 23 Uhr, und Sonntag, 8:30 Uhr. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |elz

