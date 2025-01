POL-PPRP: Nachtrag zu Brand in der Silvesternacht

Speyer (ots) - Am Montag, 22.01.2025, zwischen 05:30 und 14:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alfred-Delp-Straße in Speyer ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.300 Euro. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pia Oberbeck Telefon: 0621 963-20022 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

