POL-PPRP: Einbruch in Wohnung

Speyer (ots)

Am Montag, 22.01.2025, zwischen 05:30 und 14:00 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Alfred-Delp-Straße in Speyer ein und durchwühlten die Räumlichkeiten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf circa 1.300 Euro.

