Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schockanruf - Seniorin reagiert richtig

Ludwigshafen (ots)

Eine 73-Jährige aus Ludwigshafen erhielt am Dienstag, 21.01.2025, einen Anruf eines angeblichen Polizisten. Er behauptete, dass eines ihrer Kinder einen Unfall verursacht habe. Die Seniorin durchschaute den Betrugsversuch sofort und stellte Nachfragen, woraufhin der Anrufer das Gespräch beendete.

In diesem Fall war die 73-Jährige bei dem Anruf sofort hellhörig. Leider kommt es aber immer wieder vor, dass es Betrügern gelingt, die Angerufenen zu täuschen. Äußerst geschickt und oft schauspielerisch begabt appellieren sie gezielt an deren Ängste. Es gelingt ihnen, ihre Opfer in Gespräch zu verwickeln, sodass diese keine Gelegenheit bekommen, skeptisch zu werden. Es kann jeden treffen. Seien Sie deshalb immer misstrauisch, wenn sie am Telefon mit einem beunruhigenden Sachverhalt konfrontiert werden. Gehen Sie nicht darauf ein, sondern halten Sie Rücksprache mit Ihren Verwandten, um die Sachverhalte zu verifizieren. Und übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an unbekannte Personen. Lassen Sie zudem präventiv gesehen Ihren Vornamen im Telefonbuch abkürzen (aus Erika Mustermann wird beispielsweise E. Mustermann) oder ganz streichen. So können die Täter Sie erst gar nicht ausfindig machen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell