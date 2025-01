Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Betrug - Zahlungsaufforderung durch Inkassofirma

Ludwigshafen (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2025, erstattete ein 53-Jähriger Anzeige bei der Kriminalpolizei, da er einen Betrugsversuch vermutete. Der Mann hatte mehrere Schreiben einer Inkassofirma erhalten, in denen er aufgefordert wurde, Rechnungen eines Zahlungsdienstleisters in Höhe von ca. 300 Euro zu begleichen, obwohl er keinerlei Service dieser Firma in Anspruch genommen hatte. Offenbar verwendeten Unbekannte seine E-Mail-Adresse, um Waren im Internet zu bestellen.

