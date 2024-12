Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl am Flughafen Niederrhein in Weeze

Kleve - Weeze (ots)

Am Dienstagmorgen, 10. Dezember 2024 kontrollierte die Bundespolizei am Flughafen Niederrhein in Weeze einen 20-jährigen Spanier im Rahmen der grenzpolizeilichen Ausreisekontrolle eines Fluges nach Nador (Marokko). Hierbei stellte sich beim Abgleich der Personalien in den polizeilichen Datenbeständen heraus, dass der Reisende mit einem Haftbefehl durch die Staatsanwaltschaft Düsseldorf in einer Strafvollstreckungssache zur Vermögensabschöpfung aufgrund einer Körperverletzung gesucht wird. Der Mann zahlte vor Ort bei der Bundespolizei den vollstreckbaren Geldbetrag in Höhe von 600 EUR ein und durfte dann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen dann weiterreisen.

