Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Gemeinsame Presseinformation Bundespolizei und Polizei Münster zur heutigen Polizeiübung am Hauptbahnhof Münster

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

Sankt Augustin, Münster (ots)

Die gemeinsame Großübung von Bundespolizei und Polizei Münster ist in der vergangenen Nacht (11.12.2024) in den frühen Morgenstunden beendet worden. Gemeinsam übten rund 30 Einsatzkräfte von Landes- und Bundespolizei die Vorgehensweise bei verschiedenen Einsatzszenarien unter möglichst realistischen Bedingungen.

Polizistinnen und Polizisten von Bund und Land, die regelmäßig ihren Dienst im Hauptbahnhof Münster und dessen Umfeld versehen, haben das abgestimmte und gemeinsame Vorgehen bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen trainiert.

Mit Blick auf eine möglichst realitätsnahe Darstellung waren während der Übung Knall- und Schreigeräusche zu hören und auch Rauch zu sehen. Zudem wurden zahlreiche als verletzt geschminkte Personen als Übungsteilnehmerinnen bzw. Übungsteilnehmer eingesetzt.

Vergleichbare Übungen wurden bereits an mehreren Bahnhöfen und Flughäfen im gesamten Bundesgebiet durchgeführt. Initiator dieser Übung ist die Bundespolizeidirektion Sankt Augustin. Für die in Nordrhein-Westfalen zuständige Bundespolizeidirektion Sankt Augustin war es die erste Übung an einem Bahnhof. Vergleichbare Übungen fanden im März 2023 am Flughafen Düsseldorf sowie im November 2018 am Flughafen Köln/Bonn statt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell