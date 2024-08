POL-PPRP: Unfall zwischen Fahrrad und E-Scooter

Ludwigshafen (ots) - Bereits vor rund 1 Woche war ein falscher Handwerker in der Wohnung einer Seniorin in der Budapester Straße. Der Handwerker kam unangekündigt und wollte angeblich etwas an der Heizung austauschen. Er schaute sich in der Wohnung der Seniorin um und verlangte 600 Euro von dieser. Die Zahlung verweigerte die Frau und der Handwerker ging wieder. Erst im Nachhinein stellte sie fest, dass ihre EC-Karte ...

mehr