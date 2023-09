Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Seniorin wird Opfer einer Betrugsmasche

Greven (ots)

Zu einem Betrug ist es am Mittwoch (06.09.) in Greven gekommen. Dabei hat ein Unbekannter die Bankkarte einer 78-Jährigen inklusive der dazugehörigen PIN-Nummer erbeutet. Die Frau erhielt am Mittwoch gegen 11.45 Uhr den Anruf einer unbekannten Person, die ihr sagte, sie hätte im Internet Käufe in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrages getätigt. Die Frau entgegnete dem Mann daraufhin, dass sie keinen Computer besitze und diese Einkäufe nicht getätigt habe. Der Unbekannte teilte der Frau dann mit, dass jemand bei ihr vorbeikomme, um die Bankdaten zu überprüfen. Dazu benötige man die Bankkarte der Frau. Kurze Zeit später erschien ein Mann an der Adresse der Frau und gab sich als Angestellter der Bank aus. Die 78-Jährige gab dem Täter ihre Bankkarte inklusive der dazugehörigen PIN-Nummer. Kurz darauf telefonierte sie mit ihrer Bank und schilderte den Fall. So flog der Betrug auf. Daraufhin sperrte eine Mitarbeiterin das Konto der Frau. Ob ein Schaden entstanden ist, ist noch unklar. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang: Wenn Sie einen Telefonanruf erhalten, der Ihnen suspekt vorkommt, beenden Sie das Telefonat sofort. Wenn möglich, versuchen Sie die Person oder das Unternehmen, dass Sie angeblich anruft, selber unter der Ihnen bekannten Telefonnummer anzurufen. Händigen Sie niemals unbekannten Personen Wertgegenstände, Schmuck, Bankkarten oder ähnliches aus. Wenn Sie Opfer einer solchen Betrugsmasche geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell