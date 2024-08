POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen (13.08.2024, gegen 5 Uhr) wurde ein 32-jähriger Autofahrer leicht verletzt. An der Kreuzung Zollhofstraße/Bahnhofstraße missachtete ein 49-jähriger Autofahrer die Vorfahrt des 32-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Verletzte wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in ...

