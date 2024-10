Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbruch in Firmengebäude

Bad Langensalza (ots)

Am Mittwochmorgen stellten Mitarbeiter eines Betriebs in der Poststraße fest, dass in der zurückliegenden Nacht Unbekannte in das Dienstgebäude gewaltsam eindrangen. Sie durchsuchten mehrere Büroräume nach Beutegut. Hierbei entwendeten sie einen Tresor. Beute- und Sachschaden belaufen sich in der Summe auf mehrere tausend Euro. Beamte der Polizeistation Bad Langensalza leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und sicherten am Tatort umfangreich spuren.

Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 03603/8310 entgegengenommen.

Aktenzeichen: 0256544

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell