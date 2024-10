LPI-NDH: Unfall in Kurvenbereich endet glimpflich

Leinefelde (ots) - Am Montag berichtete die Landespolizeiinspektion Nordhausen über die Sprengung von Geldausgabeautomaten in Leinefelde. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/126723/5875500 Nach gegenwärtigen Ermittlungen wird von einem Beuteschaden von mehr als einhunderttausend Euro ausgegangen. An dem Gebäude, der Ausstattung der Räumlichkeiten sowie den Geldausgabeautomaten ist ein Sachschaden von mindestens ...

