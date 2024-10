LPI-NDH: Gartenzaun und Mülltonnen bei Brand beschädigt

Rüstungen (ots) - Auf zwei hochwertige Elektrofahrzeuge hatten es Diebe im Eichsfeldkreis abgesehen. Die Täter drangen gewaltsam in eine Garage in der Dorfstraße ein, aus der sie ein grünes Pedelec des Herstellers Specialized und ein goldfarbenes Elektrorad vom Typ Orber Wild Factory entwendeten. Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Tel. 03606/6510 zu melden. ...

