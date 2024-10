Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt sein Eigentum?

Bereits in der Nacht des 3. September wurden mehrere Kellerabteile eines Mehrfamilienhauses in der Töpferstraße von Dieben heimgesucht. Die Diebe ließen ihr Beutegut, welches sie bereits in einem Handkarren zum Abtransport bereit gestellt hatten, vor Ort zurück und ergriffen die Flucht. Ein Tatverdächtiger konnte schließlich durch die Polizei gestellt werden. Die Polizei sucht nun die Eigentümer des sichergestellten Diebesgutes. Wem gehören die auf den Fotos abgebildeten Gegenstände? Wem wurde ein DDR-Handkarren entwendet? Wer kann sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen und Eigentümer der abgebildeten Gegenstände werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen unter der Tel. 03631/960 zu melden.

Aktenzeichen: 0229145

