POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Rollerfahrerin bei Unfall auf dem Esso-Kreisel verletzt (10.12.2024)

Radolfzell (ots)

Eine Rollerfahrerin ist bei einem Unfall auf dem Kreisverkehr Zeppelinstraße/Böhringer Straße am Dienstagnachmittag verletzt worden. Die 54-Jährige befand sich mit ihrem Roller bereits im Kreisel, als sie der Mercedes eines 65-Jährigen touchierte, der von der Zeppelinstraße kommend in den Kreisverkehr einfuhr. Die Frau stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.000 Euro.

