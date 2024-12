Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) 36-Jähriger rastet in der Marktstättenunterführung aus - Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes angegriffen, bedroht und Widerstand geleistet (05.12.2024)

Konstanz (ots)

Ein Mann ist am Donnerstagnachmittag an der Marktstättenunterführung ausgerastet und hat in der Folge Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes angegriffen, bedroht und bei der anschließenden Festnahme Widerstand geleistet.

Gegen 16.30 Uhr forderte der 36-Jährige an einem Stand des Weihnachtsmarktes etwas zu essen. Nachdem ihn die Verkäuferin abwies bedrohte er sie mit Tod und lief in Richtung Unterführung davon. Die Frau verständigte daraufhin die beiden 60 und 54 Jahre alten Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes die gerade auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs waren. Sie verfolgten den 36-Jährigen und konnten ihn schließlich in der Marktstättenunterführung zum Anhalten bewegen. Dort reagierte der Mann jedoch sofort aufbrausend, aggressiv und stieß den vor ihm stehenden 60-Jährigen mit beiden Händen gegen die Brust. In der Folge versuchten die Ordnungshüter den Mann bis zum Eintreffen der bereits zuvor verständigten Polizei festzuhalten. Dabei trat und schlug der Mann mehrfach um sich und verletzte sowohl den 54-Jährigen als auch den 60-Jährigen. Mit Unterstützung der kurz darauf eintreffenden vier Polizisten gelang es schließlich mit großem Kraftaufwand den 36-Jährigen vorläufig festzunehmen. Da er nicht zu beruhigen war nahmen ihn die Beamten schließlich mit auf das Revier und in Gewahrsam.

Er muss sich nicht nur wegen der Bedrohung gegen die Verkäuferin verantworten, sondern auch wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

