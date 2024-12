Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen, A 81

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf der Autobahn mit Leichtverletztem (04.12.2024)

VS-Schwenningen - A 81 (ots)

Auf der A 81 ist es am vergangenen Mittwoch, zwischen den Anschlussstellen Tunigen und Villingen-Schwenningen, gegen 9 Uhr zu einem Auffahrunfall gekommen. Ein 43-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs, als er aus bislang unbekannter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Lastwagen auffuhr. Dabei geriet der vordere Teil seines VW unter den Sattelzuganhänger. Durch den Aufprall verletzte sich der Mann leicht, währen der 34-jährige Lastwagenfahrer unverletzt blieb. Bis ein Abschleppdienst den Wagen abschleppte, war die Unfallstelle nur einspurig befahrbar. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Zum Unfallhergang sucht die Verkehrspolizei in Zimmern ob Rottweil Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 0741 / 348790 melden können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell