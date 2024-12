Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach

Schwarzwald Baar Kreis) Schwerer Unfall nach Sekundenschlaf (10.12.2024)

Vöhrenbach - L 173 (ots)

Auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Unterkirnach ist es am Dienstag, gegen 16:30 Uhr zu einem Unfall mit zwei Schwer- und einer Leichtverletzten gekommen. Ein 26-jähriger VW-Fahrer war in Richtung Vöhrenbach unterwegs, als er für einige Sekunden einschlief. So kam er auf die Gegenfahrbahn, wo sein Wagen frontal mit einem entgegen kommenden Mercedes zusammenprallte. Die beiden 60 und 76 Jahre alten Insassen verletzten sich durch den Zusammenstoß, der 60-jährige Fahrer dabei schwer. Der junge Mann verletzte sich bei dem Unfall ebenfalls schwer und musste durch die hinzugerufene Feuerwehr aus dem demolierten Auto befreit werden. Alle Unfallbeteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Sachschaden beläuft sich auf über 30.000 Euro.

