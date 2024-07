Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg: Kradfahrer bei Unfall auf der Hagener Straße schwer verletzt

Gevelsberg (ots)

Gestern, am 25.07.2024 wurden gegen 15:30 Uhr mehrere Beamtinnen und Beamte bei einem schweren Verkehrsunfall eingesetzt. Hierbei war ein 54 Jahre alter Kradfahrer aus Gevelsberg auf der Hagener Straße in Fahrtrichtung Hagen unterwegs. In Höhe der Hausnummer 182 überholte er einen vor ihm befindlichen Traktor. Dabei übersah er womöglich den entgegenkommenden Audi eines 66-jährigen Ennepetalers, welcher beabsichtigte, nach links abzubiegen. Somit kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Kradfahrer wurde dabei schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein nahegelgenes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Hagener Straße war an der Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt und ein Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Bochum war eingesetzt.

