Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unfall auf dem Kreisverkehr Gartenstraße/Brauneggerstraße - Radfahrer verletzt (10.12.2024)

Konstanz (ots)

Zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus musste ein Radfahrer, der bei einem Unfall am Dienstagabend auf dem Kreisverkehr Gartenstraße/Brauneggerstraße verletzt worden ist. Ein 63-jähriger Subarufahrer war auf der Gartenstraße in Richtung Europastraße unterwegs. Auf dem Kreisverkehr an der Brauneggerstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtsberechtigten 60 Jahre alten Radler, der in der Folge stürzte und sich verletzte. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell