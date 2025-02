Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autodiebe erneut am Werk

Erfurt (ots)

In Erfurt wurde erneut ein hochwertiges Fahrzeug gestohlen. Diesmal hatten es die Autodiebe auf einen Hyundai im Norden der Landeshauptstadt abgesehen. Der Wagen war auf einem Großparkplatz in der Grubenstraße abgestellt gewesen. Mittwochvormittag hatten sich die Unbekannten an dem Fahrzeug zu schaffen gemacht. Vermutlich nutzen sie das Keyless-Go-System aus, um es zu öffnen und zu starten. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert von etwa 36.000 Euro.

Bereits in der vergangenen Nacht wurde ein BMW gestohlen (siehe Pressemeldung "Auto im Wert von 35.000 Euro gestohlen" vom 26.02.2025). Dieses konnte geortet und einige Straßen weiter festgestellt werden. Die Kriminalpolizei sicherte an dem BMW Spuren, bevor das Auto wieder an seinen Besitzer übergeben wurde.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell