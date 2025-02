LPI-EF: Bedrohung an Erfurter Schule

Erfurt (ots) - Einbrecher hatten es in Erfurt auf einen kleinen Tresor abgesehen. Die Unbekannten waren in der Nacht zu Dienstag bei einem Floristen in der Altstadt eingebrochen. In einem Raum fanden sie den kleinen Geldschrank. Diesen schnappten sich die Täter und flüchteten in unbekannte Richtung. Mit dem Tresor erbeuteten die Unbekannten Bargeld in Höhe von fast 3.000 Euro. Mitarbeiter bemerkten den Einbruch Dienstagmorgen und informierte die Polizei. Die Beamten ...

