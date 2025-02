Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Randalierer sorgt für Polizeieinsatz

Sömemrda (ots)

In Sömmerda sorgte Dienstagnachmittag ein Randalierer für einen Polizeieinsatz. Der 33-Jährige hatte zunächst die Fensterscheibe in einem Imbiss eingeschlagen. Anschließend begab er sich nach draußen und machte sich dort an zwei Fahrzeugen zu schaffen. Er zerstörte die Frontscheibe eines Autos und sprang auf das Dach eines weiteren Fahrzeugs. Dadurch verursachte er Schäden in Höhe von 3.000 Euro. Die Polizei wurde hinzugerufen und stellte den Mann fest. Bei ihm wurden ein Pfefferspray und Betäubungsmittel aufgefunden. Der 33-Jährige hatte sich in seiner Zerstörungswut an der Hand verletzt und musste behandelt werden. Zudem wurde er auf Grund seines psychischen Ausnahmezustands ins Klinikum gebracht. Eine Zeugin wurde durch den Mann leicht verletzt, musste allerdings nicht medizinisch versorgt werden. Gegen den 33-Jährigen wurden nun mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SE)

