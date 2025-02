Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbruch in Kindergarten

Landkreis Sömmerda (ots)

Unbekannte brachen von Dienstag zu Mittwoch in einen Kindergarten im Landkreis Sömmerda ein. In Günstedt verschafftem sich die Täter Zutritt auf das Gelände der Einrichtung. Anschließend hebelten sie mit Gewalt zwei Fenster auf und gelangten so in das Objekt. Dort beschädigten sie zwei Schränke und stahlen letztlich knapp fünf Euro Bargeld. Der verursachte Sachschaden ist weitaus höher und wurde auf über 1.000 Euro geschätzt. Am Tatort sicherten Polizisten Spuren der Täter. Ein Strafverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls wurde eingeleitet. (DS)

