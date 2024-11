Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Jugendlicher bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Mittwochabend (27.11.2024) kam es um 21:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Olpe. Im Kreisverkehr "Bruchstraße/Am Bratzkopf" war es zu einem Zusammenstoß zwischen dem PKW einer 55-Jährigen und einem 16-jährigen Motorrollerfahrer gekommen. Der 16-Jährige stürzte nach der Kollision und verletzte sich leicht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich.

