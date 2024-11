POL-OE: Zahlreiche Verstöße bei Fahndungs- und Kontrolltag der Kreispolizeibehörde Olpe

Lennestadt (ots) - Zwei Einbrüche nahm die Polizei am Wochenende in Lennestadt auf. In Grevenbrück drangen unbekannte Täter zwischen Samstag und Sonntag (23./24.11.2024) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "In der Petmecke" ein. Nachdem der oder die Täter über die Balkontür in die Wohnung gelangt waren, durchsuchten sie offenbar sämtliche Schränke und Schubläden nach Beute. Nach ersten ...

