Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Randalierer in Wietzen

Verursacher und Zeugen gesucht

Wietzen (ots)

(opp) In der Zeit von Dienstag, 18.06.2024, ca. 15:00 Uhr bis Mittwoch, den 19.06.2024, ca. 07:30 Uhr, wurde in einem kleinen Wäldchen neben des Wietzener Kindergartens eine Spielfläche der Kindergartenkinder verwüstet sowie ein schwarzes Seil entwendet. Der materielle Schaden hält sich in Grenzen, allerdings sind die Vorkommnisse für die Kinder von erheblicher Bedeutung. Die Beamten bitten daher, dass sich etwaige Zeugen aber auch der oder die Verursacher unter der Telefonnummer 05021/924060 an die Polizeistation Marklohe wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell