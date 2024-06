Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wer kann Angaben zu dem MTB machen?

Nienburg (ots)

Hoya / Eystrup - Zwischen Sonntag, 02.06.2024 und Dienstag, 04.06.2024 tauscht ein bislang unbekannter Täter das schwarze MTB (Originalfoto) gegen ein anderes Fahrrad in Hoya aus und lässt das MTB hier im Bereich Hasseler Steinweg zurück.

Das eingetauschte Fahrrad wurde am Sonntag, 09.06.2024 in Eystrup aufgefunden. Es liegt daher nahe, dass der u.T. in diese Richtung gefahren ist.

Die Polizei Hoya bittet nunmehr die Bevölkerung um Hinweise zu dem schwarzen MTB unter der Telefonnummer: 04251-6728-0.

