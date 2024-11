Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrecher in Lennestadt unterwegs

Lennestadt (ots)

Zwei Einbrüche nahm die Polizei am Wochenende in Lennestadt auf. In Grevenbrück drangen unbekannte Täter zwischen Samstag und Sonntag (23./24.11.2024) in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Straße "In der Petmecke" ein. Nachdem der oder die Täter über die Balkontür in die Wohnung gelangt waren, durchsuchten sie offenbar sämtliche Schränke und Schubläden nach Beute. Nach ersten Angaben fiel ihnen dabei ein hoher Bargeldbetrag und Schmuck in die Hände. Ein weiterer Einbruch wurde der Polizei am Sonntag (24.11.2024) in der Straße "Zur Heilquelle" in Elspe gemeldet. Nach derzeitigem Erkenntnisstand drangen die Täter mit den Originalschlüsseln in die Wohnung ein. Die Schlüssel hatten die Täter zuvor auf einem Hotelparkplatz in Schmallenberg-Ohlenbach bei einem Einbruch aus einem Auto entwendet. Aus der Wohnung wurden Bargeld und Schmuck entwendet. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

