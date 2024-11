POL-OE: Verkehrsunfall in Lütringhausen

Olpe (ots) - Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitag (22.11.2024) um 09:55 Uhr in Olpe. Im Einmündungsbereich der Straße "Am Sonnenhang" und der "Westfälische Straße" kam es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einem Radfahrer. Der 26-jährige Fahrradfahrer wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Es entstand nur geringer Sachschaden. Rückfragen bitte an: ...

mehr