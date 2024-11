Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Einbrüche in Wenden

Wenden (ots)

Unbekannte Täter brachen in zwei Einfamilienhäuser in Wenden ein. Zwischen Montag (18.11.2024) und Sonntag (24.11.2024) verschafften sich die Täter Zutritt zu einem Haus an der Bergstraße. Im Inneren wurden offensichtlich alle Räume betreten und nach Beute durchsucht. Ob den Tätern dabei Beute in die Hände fiel, konnte bei der Anzeigenerstattung noch nicht abschließend festgestellt werden. Zwischen Samstag (23.11.2024) und Sonntag (24.11.2024) kam es zu einem weiteren Einbruch in ein Haus in der Straße "Kasimirs Feld". Auch hier durchwühlten der oder die Täter fast die gesamte Wohnung. Dabei fiel ihnen nach ersten Angaben ein hoher Bargeldbetrag in die Hände. In beiden Fällen gelang es den Tätern, über die Terassentür in das Innere der Gebäude zu gelangen. Hierdurch wurde jeweils ein Schaden im mittleren dreistelligen Eurobereich an den Terassentüren verursacht. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Olpe unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

