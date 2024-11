Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Jübek - Schrankenbaum abgefahren- Bundespolizeisucht Zeugen

Jübek (ots)

Gestern Abend wurde die Bundespolizei zu einem Einsatz auf der Bahnstrecke Flensburg nach Neumünster gerufen. Am Bahnübergang in Jübek fuhren Autofahrer trotz einer abgefahrenen Bahnschranke über den Bahnübergang. Es wurde ein Langsamfahrbefehl für die durchfahrenden Züge erwirkt.

Die eingesetzte Bundespolizeistreife stellte vor Ort fest, dass ein Fahrzeug einen Schrankenbaum abgefahren hatte (siehe Bild). Das Rotlicht funktionierte jedoch noch einwandfrei.

Die Beamten konnten an dem abgefahrenen Schrankenbaum blaue Farbanhaftungen feststellen, die möglicherweise von dem Verursacherfahrzeug stammen könnten. Der Fahrer war offensichtlich weiter gefahren und es besteht der Verdacht der Verkehrsunfallflucht und Sachbeschädigung. Techniker der Deutschen Bahn montierten einen neuen Schrankenbaum.

Aufgrund von Zeugenbefragungen konnte ermittelt werden, dass der Tatzeitraum zwischen 16.00 und 19.00 Uhr liegen muss.

Die Bundespolizei sucht nun Zeugen, die am 19.11.2024 zwischen 16.00 und 19.00 Uhr die Kollision eines PKW oder auch LKW mit dem Schrankenbaum in der Großen Straße in Jübek beobachtet haben und möglicherweise Hinweise auf das Kennzeichen oder eine Aufschrift am Fahrzeug mitteilen können.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizeiinspektion Flensburg unter 0461 / 31 32 - 0 entgegen.

