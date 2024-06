Bundespolizeiinspektion Flensburg

BPOL-FL: Glückstadt - Erneut Fehlverhalten am Bahnübergang in Anwesenheit der Polizei

Glückstadt (ots)

Nachdem eine Bundespolizeistreife am Samstag einen jungen Mann beim Überschreiten des Bahnübergangs trotz Rotlicht feststellen musste, kam es gestern Vormittag erneut zu einem lebensgefährlichen Fehlverhalten in Glückstadt.

Bundespolizisten fuhren mit ihrem Streifenwagen zum Bahnhof in Glückstadt als sie einen jungen Mann dabei beobachteten, wie dieser trotz Rotlicht und sich senkender Bahnschranken noch über den Bahnübergang lief.

Der Mann trug Kopfhörer und wurde von den Beamten auf Bahnsteig 2 angetroffen.

Auf sein lebensgefährliches Fehlverhalten angesprochen, entgegnete der 18-Jährige, die Schranken waren ja noch gar nicht unten.

Er wurde eindringlich auf das Verhalten am Bahnübergang belehrt. Sein Fehlverhalten wäre gar nicht nötig gesehen, da der Zug erst in zehn Minuten kam.

Er muss nun mit einem Bußgeldverfahren (350,- Euro) rechnen.

Die Bundespolizei appelliert in diesem Zusammenhang erneut: Überqueren sie einen Bahnübergang nur, wenn kein Rotlicht leuchtet. Bereits das gelbe Blinklicht weist darauf hin, dass sich die Schranken in Kürze senken und eine Zugdurchfahrt unmittelbar bevorsteht. Sollten Sie noch schnell "rübergehen" wollen, so spielen Sie mit Ihrem Leben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell