POL-IZ: 250217.2 Brunsbüttel: Schiffskollision auf Nord-Ostsee-Kanal

Itzehoe (ots) - Am Mittwoch entflammte ein Täter mit einer Fackel eine brennbare Flüssigkeit im Zufahrtsbereich einer Spielhalle in Itzehoe. Es entstand ein erheblicher Sachschaden. Gegen 05:37 Uhr meldete eine Hinweisgeberin einen Brand an einem Rolltor. Das verschlossenen Rolltor versperrte zum Brandzeitpunkt den Durchgang zu einer Spielhalle in der Breite Straße. Mit einer Fackel und Brandbeschleuniger versuchte ein ...

mehr