POL-KN: (Moos, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung Radolfzeller Straße/Bohlinger Straße (11.12.2024)

Aach (ots) - In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Spielhalle in der Straße "Im Hirtenstall" eingebrochen. Die Unbekannten entwendeten zuvor vom Firmengelände eines Betriebs in Eigeltingen ein Auto, mit dem sie anschließend zur "Spielhalle Gold" fuhren. Dort verschafften sie sich gegen 1 Uhr ...

