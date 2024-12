Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Unbekannte versprühen Pfefferspray - 22-Jähriger verletzt - Polizei sucht Zeugen (11.12.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Mittwochmorgen in der Pestalozzistraße ereignet hat. Ein 22-Jähriger stand gegen 09.30 Uhr rauchend an dem Blitzer gegenüber der Zeppelin Gewerbeschule als plötzlich mehrere hinter ihm stehende Personen mit Pfefferspray hantierten. Infolgedessen erlitt der junge Mann Augenreizungen die ärztlich behandelt werden mussten. Die Unbekannten flüchteten anschließend über die Steinstraße in Richtung Zähringerplatz. Zu einer der Personen ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Jacke und eine weißer Cap trug.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07531 995-2222 beim Polizeirevier Konstanz zu melden.

