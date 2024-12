Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Radfahrer bei Unfall auf der Peterstraße verletzt (10.12.2024)

Engen (ots)

Am Dienstagnachmittag hat sich auf der Peterstraße ein Unfall ereignet, bei dem ein Radfahrer verletzt worden ist. Ein 12-Jähriger fuhr mit einem Mountainbike in Richtung Bahnhof. Als der Junge einen vor ihm fahrenden Ford Fiesta eines 35-Jährigen überholte, lenkte dieser zeitgleich nach links um dort zu parken. Der Bub prallte gegen die Seite des Autos und stürzte. Glücklicherweise verletzte er sich nur leicht. Eine Versorgung durch den Rettungsdienst vor Ort war ausreichend. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro, am Ford in Höhe von rund 3.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell