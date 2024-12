Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aach, Lkr. Konstanz) Einbruch in Spielhalle - mit Auto in Fensterscheibe gefahren (11.12.2024)

Aach (ots)

In der Nacht auf Mittwoch sind unbekannte Täter in eine Spielhalle in der Straße "Im Hirtenstall" eingebrochen. Die Unbekannten entwendeten zuvor vom Firmengelände eines Betriebs in Eigeltingen ein Auto, mit dem sie anschließend zur "Spielhalle Gold" fuhren. Dort verschafften sie sich gegen 1 Uhr Zutritt zu der Spielothek, indem sie den gestohlenen Wagen mehrfach rückwärts gegen die Fensterscheibe setzten so dass diese brach. Im Innenraum rissen die Einbrecher einen Münzwechselautomaten aus der Wand, flüchteten jedoch anschließend ohne Beute. Am Gebäude entstand erheblicher Schaden in Höhe von etwa 100.000 Euro.

Zeugen, die in den späten Abend- und Nachtstunden Verdächtiges im Bereich der "Spielhalle Gold" beobachtet haben, oder Personen, die Hinweise auf die Identität der unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Engen, Tel. 07733 9409-0 in Verbindung zu setzen.

