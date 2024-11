Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schaden verursacht und geflüchtet

Jena (ots)

In der Pestalozzistraße ereignete sich am Montag gegen 15:00 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher geflüchtet ist. Bei der Vorbeifahrt an einem geparkten Audi touchierte der bislang unbekannte Fahrer mit seinem Fahrzeug den Außenspiegel und fuhr in Richtung Karl-Liebknecht-Straße weiter. Eine Zeugin beobachtete den Vorfall und konnte der Polizei das Kennzeichen des flüchtigen Transporters angeben. Die Ermittlungen zum Unfallverursacher dauern an.

