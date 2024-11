Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendieb gesucht

Jena (ots)

Vermutlich mittels präparierter Tasche entwendete ein bislang unbekannter Mann einen hochwertigen Pullover aus einem Geschäft in der Ludwig-Weimar-Gasse. Er begab sich gegen 18:00 Uhr am vergangenen Montag in den Laden, nahm die Ware aus dem Regal und verschwand, ohne dass die Warensicherung auslöste. Beschrieben wird der Dieb in einem Alter von 30 bis 35 Jahren, einer Größe von etwa 1,80 m, einer schlanken Statur und schwarzen kurzen Haaren mit sogenanntem "Undercut". Auffällig an ihm seien auch eine auffällig goldfarbene Brille und Tattoos an den Armen gewesen sein. Wer Hinweise zur Person geben kann, wird gebeten die Polizei in Jena zu kontaktieren (Tel. 03641 81-0, E-Mail id.lpi.jena@polizei.thueringen.de, Aktenzeichen 0305244/2024).

