Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Radfahrer unter Alkohol gestoppt

Jena (ots)

In der Nacht zum Dienstag, kurz nach Mitternacht geriet ein alkoholisierter Radfahrer in den Blickwinkel der Augen des Gesetzes. Bei einer Verkehrskontrolle in der Saalbahnhofstraße pustete der 47-Jährige einen Wert im Rahmen der Promille-Grenze, die den Tatbestand einer Straftat erfüllt (ab 1,6 Promille). Aus diesem Grund war für ihn die Fahrt beendet und es ging nach einer Blutentnahme in einem Krankenhaus zu Fuß für ihn weiter.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell