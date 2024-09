LPI-J: Safran-Dieb

Weimar (ots) - Am Mittwochabend befuhr ein 63-jähriger VW Fahrer die Kreisstraße 600, aus Richtung Weimar kommend, in Fahrtrichtung Taubach. Kurz nach dem Ortsausgang Weimar kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Metallabsperrgitter. Am Fahrzeug entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden (10 000 Euro), der Sachschaden am Metallgitter ...

