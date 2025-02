Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Berauscht mit E-Scooter unterwegs

Freiburg (ots)

Am Freitag, 31.01.2025, gegen 11:50 Uhr, ist in der Konstanzer Straße in Waldshut ein berauschter E-Scooter-Fahrer kontrolliert worden. Der 34jährige Lenker eines Elektrokleinrollers war unterwegs in Richtung Tiengen. Bei der Kontrolle des Kraftfahrzeuglenkers ergab sich der dringende Verdacht, dass er kurz zuvor Cannabis konsumiert haben könnte. Der freiwillige Urintest zeigte einen Cannabiseinfluss an. Eine Blutprobe folgte. Neben einer Meldung an die Führerscheinstelle wird nach Erhalt des Blutergebnisses eine Anzeige wegen Fahren eines Kraftfahrzeuges unter berauschender Mittel vorgelegt.

