POL-FR: Wehr: Versuchter Diebstahl aus Pkw - Tatverdächtiger festgenommen

Freiburg (ots) - Am Freitagmittag, 31.01.2025, gegen 15:55 Uhr, haben abgezündete Böller in der Tiefgarage am Rudolf-Eberle-Platz in Bad Säckingen einen Brandalarm ausgelöst. Zwei 11jährige Kinder zündeten mutmaßlich einen Böller, welcher in den Treppenabgang der Tiefgarage gelangte. Durch die Rauchentwicklung löste der Brandalarm aus und die Feuerwehr rückte an. Sachschaden dürfte keiner entstanden sein. ...

