Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Feuerlöscher von Brücke geworfen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat die Feuerlöscher-Werfer gesehen? Am Montagabend haben Unbekannte einen Feuerlöscher von einer Fußgängerbrücke in der Lauterstraße geworfen. Die Brücke verbindet das Hochschulgelände und den Kaiserberg miteinander. Ein Autofahrer hatte den herabgeworfenen Löscher noch rechtzeitig bemerkt und konnte ausweichen. Wer den Gegenstand warf und woher der Feuerlöscher stammt, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Möglicherweise kommen Kinder oder Jugendliche für die Tat in Frage. Auf der Brücke waren gegen 18 Uhr zwei Personen im Alter von 13 oder 14 Jahren beobachtet worden. Sie hatten glatte blonde und kurze schwarze Haare. Beide trugen enge Jeanshosen. Die schwarzhaarige Person hatte eine Kappe der Marke "Gucci" auf. Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet um Hinweise zu den Verdächtigen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

