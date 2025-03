Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Unstruttal (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde in Lengefeld ein Pkw Golf beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug stieß vermutlich beim Vorbeifahren gegen den Pkw. Die Halterin des Fahrzeuges stellte den Schaden am 22.03.2025 um 09:10 Uhr fest. Sie hatte den VW am Vorabend am Eiweideweg abgestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 200 EUR geschätzt. Auch hier wurde ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet. Zeugenhinweise werden von der PI Unstrut-Hainich unter Tel. 03601 4510 entgegengenommen.

