Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Sachbeschädigung an Briefkästen

Nordhausen (ots)

In der Nacht vom 21.03.2025 auf den 22.03.2025 beschädigten unbekannte Täter mehrere Briefkästen am Eingang des Mehrfamilienhauses der Löbnitzstraße 3 in Nordhausen. Zeugen hatten von zwei verdächtigen Personen berichtet, die sich zuvor am bzw. im Haus aufgehalten haben sollen. Dabei handelte es sich um einen Mann und eine Frau. Weitere Zeugen, die in der Tatzeit von Freitag 19:00 Uhr bis Samstag 08:50 Uhr entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei in Nordhausen zu wenden.

