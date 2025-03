Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Gefahrenbremsung Fahrgast gestürzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 83 Jahre alter Fahrgast hat sich am Dienstagnachmittag (25.03.2025) in der Hohenheimer Straße beim Sturz in einer Stadtbahn leichte Verletzungen zugezogen. Ein unbekannter Autofahrer war gegen 15.20 Uhr mit seinem grau-blauen Hyundai i20 in der Dobelstraße in Richtung Hohenheimer Straße unterwegs. Dort bog er nach links in die Hohenheimer Straße ab. Der Fahrer einer Stadtbahn der Linie U12, die in Richtung Münster unterwegs war musste eine Gefahrenbremsung durchführen, dabei stürzte der 83-jährige Fahrgast und verletzte sich leicht. 'Anschließend fuhr der Hyundai-Fahrer weiter. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei Stuttgart zu melden.

